Uno de los momentos más emotivos de WrestleMania 42 se vivió con el retiro de Brock Lesnar, quien puso fin a su carrera tras caer en un intenso combate ante Oba Femi.

La lucha, disputada en la ciudad de Las Vegas, marcó el cierre de una trayectoria histórica en la lucha libre profesional.

Tras el combate, “La Bestia Encarnada” dejó sus guantes y botas en el centro del ring, un gesto simbólico que en la WWE representa el retiro definitivo de un luchador.

El público presente reaccionó de inmediato, reconociendo la carrera de una de las figuras más dominantes de las últimas décadas.

Una despedida cargada de emoción y reconocimiento

El momento alcanzó su punto más alto cuando Paul Heyman ingresó al ring para abrazar a Lesnar, en una escena que reflejó la estrecha relación entre ambos a lo largo de los años.

Visiblemente afectado, el luchador no pudo contener la emoción, mientras los fanáticos coreaban su nombre en señal de despedida.

Desde las gradas, se escuchó con fuerza “Gracias Brock”, un reconocimiento espontáneo a su legado en la industria.

Durante su carrera, Brock Lesnar se consolidó como una de las figuras más imponentes del wrestling, destacando por su fuerza, intensidad y capacidad de protagonizar algunos de los combates más recordados de la empresa, como romper la racha del Undertaker.

Su retiro marca el fin de una era dentro de la WWE, dejando un vacío importante en la escena principal y abriendo paso a nuevas figuras que buscarán ocupar ese espacio en los próximos años.