La horrorosa “broma” contra Ben Brereton en el Derby County / Mark Sutton

Este sábado, Ben Brereton celebró su cumpleaños 27 jugando en la Championship de Inglaterra.

El atacante nacional jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 del Derby County sobre Oxford United, manteniéndose en la pelea por acceder a los playoffs tras llegar a los 66 puntos, a tres de la zona que otorga cupos a la postemporada.

Sin embargo, “Big Ben” hizo noticia en el elenco británico por una cuestión que, quizá, se puede asociar a su nuevo año de vida.

Esto luego que en redes sociales se viralizara una particular “broma” en contra del atacante nacional.

En el registro ampliamente comentado por los fanáticos del Derby County, se observa a uno de los compañeros de Ben Brereton lanzándole hielo... mientras el delantero se encuentra en un sanitario. Insólito, por donde se lo mire.