Horror en Luisiana: autoridades confirman que siete de los niños asesinados eran hijos del atacante

Una tragedia de proporciones estremecedoras sacudió a Shreveport, luego de que la policía identificara a Shamar Elkins como el responsable de un ataque ocurrido durante la madrugada de este domingo, en el que murieron ocho niños y dos mujeres resultaron gravemente heridas.

El hecho, ocurrido en el barrio Cedar Grove, en Luisiana, es investigado como un caso de violencia intrafamiliar.

Según información entregada por el Departamento de Policía local, siete de las víctimas fatales eran hijos del propio atacante, mientras que el octavo menor correspondía a un familiar cercano.

Las edades de los niños oscilaban entre 1 y 12 años, lo que ha generado un profundo impacto en la comunidad y en todo Estados Unidos.

Autoridades apuntan a un caso doméstico

El vocero policial, Chris Bordelon, confirmó que las diligencias apuntan a un hecho de carácter interno. “Estamos seguros de que se trata de un incidente doméstico en su totalidad”, señaló, agregando que “seguimos trabajando para determinar el motivo completo y comprender por qué sucedió esto”.

De acuerdo con los antecedentes, el ataque comenzó antes del amanecer cuando Elkins disparó contra una mujer en una vivienda de West 79th Street, para luego dirigirse a una segunda casa donde se produjo la mayoría de las muertes. Un adolescente de 13 años logró sobrevivir tras escapar saltando desde el techo, aunque resultó con múltiples fracturas.

Tras perpetrar el crimen, el atacante huyó del lugar y robó un vehículo, iniciando una persecución policial que terminó en una parroquia cercana, donde fue abatido por los agentes. Las dos mujeres heridas —madres de los niños— permanecen en estado grave, una de ellas en riesgo vital.

El caso ha generado reacciones a nivel político. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó el hecho como “desgarrador” y expresó que “tenemos presentes en nuestros pensamientos y oraciones a las víctimas, a sus familias y seres queridos”.

De acuerdo con reportes, este sería el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde enero de 2024, lo que vuelve a instalar el debate sobre la violencia armada en el país.