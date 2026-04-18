Stephanie Vaquer cae en WrestleMania 42 pese a lucirse: perdió título ante Liv Morgan

La luchadora chilena Stephanie Vaquer protagonizó una destacada actuación en WrestleMania 42, pero no logró quedarse con la victoria tras caer ante Liv Morgan en un combate que estuvo marcado por intervenciones externas.

“La Primera” mostró un alto nivel durante gran parte de la pelea, ganándose el reconocimiento del público en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.

El enfrentamiento se desarrolló como uno de los platos fuertes de la jornada, con Vaquer dominando varios pasajes del combate.

Sin embargo, el desenlace cambió drásticamente tras la aparición de Raquel Rodríguez y Roxanne Perez, quienes interfirieron en momentos clave, inclinando la balanza a favor de su rival.

El combate también generó críticas entre fanáticos por el escaso tiempo que ambas luchadoras tuvieron en el ring, considerando la relevancia del evento y el nivel de las protagonistas.

En redes sociales, varios usuarios apuntaron a que la pelea fue apresurada y que no permitió desarrollar plenamente el potencial de Stephanie Vaquer y su rival, señalando que “merecían más minutos en un escenario como WrestleMania” y que “se sintió como una lucha recortada”.

Pese a la derrota, la actuación de Vaquer en WrestleMania 42 refuerza su posicionamiento dentro de la WWE, consolidándola como una figura relevante en la división femenina.