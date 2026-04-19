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Atletas chilenos se lucen en la edición 2026 del Orlando Guaita

Martina Weil, Claudio Romero y Berdine Castillo resaltaron entre los resultados de la tradicional prueba.

Carlos Madariaga

Atletas chilenos se lucen en la edición 2026 del Orlando Guaita

Atletas chilenos se lucen en la edición 2026 del Orlando Guaita / Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026

Este domingo, en el estadio Mario Recordón del Parque Deportivo Estadio Nacional, se desarrolló la edición 2026 del torneo Orlando Guaita.

Con cerca de 200 atletas que compitieron en 23 pruebas, los representantes del Team Chile se hicieron fuertes en casa.

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Así lo refleja, por ejemplo, el 1-2 de Claudio Romero y Lucas Nervi en el lanzamiento del disco, con el primero alcanzando 65,25 metros. “Es espectacular que me haya salido esta marca al inicio de temporada. Esto me da esperanza de poder lanzar 70 metros este año en un estadio”, expresó el ganador del oro tras la prueba.

También hubo primer y segundo lugar nacional en otras pruebas, como el lanzamiento del martillo, con Humberto Mancilla imponiéndose sobre su eterno compañero y competidor de la especialidad, Gabriel Kehr.

Martina Weil, en tanto, cumplió con las expectativas y ganó los 400 metros planos con un registro de 51,99 segundos. “Técnicamente fue una carrera bastante buena, quizás partí un poco más rápido de lo que estaba lista en esta parte de la temporada, pero estoy muy feliz. El nivel estaba muy bueno, con atletas extranjeras que hicieron sus mejores marcas también”, resaltó la velocista nacional.

En distancias más cortas, María Ignacia Montt se quedó con los 100 metros planos y Berdine Castillo se impuso en los 800 metros planos.

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