Alejandra Mizala, rectora electa de la Universidad de Chile, volvió a referirse a la revisión de contrato con el club deportivo, en medio de los líos judiciales en los que Azul Azul y sus dueño se han visto envueltos.

La sucesora de Rosa Devés conversó con el canal CNN Chile, donde afirmó desconocer quienes son los verdaderos propietarios de la institución y que no descarta remover el nombre y los símbolos de la Universidad al equipo de fútbol.

“No lo sabemos, la rectora también lo ha dicho. Lo que se está haciendo, es que se pidió un informe en derecho a una oficina de abogados, para tener muy buena información de cuales son las formas en la que la Universidad se puede mover respecto del club deportivo”, comenzó diciendo la académica sobre los dueños de Azul Azul y la revisión del convenio con la sociedad anónima.

“Por supuesto que a todos nos preocupa, ha habido falta de transparencia, pero además, lo que quiero decir es que en la Universidad no hay dos opiniones respecto de que, por ejemplo, el convenio que la Universidad tiene con el club deportivo tiene que ser revisado. Primero que nada, para asegurar que se cumple con el espíritu del convenio original, que eran los valores y emblemas de la Universidad”, continuó la economista.

Acerca de la opción de quitarles el nombre y los emblemas al club de fútbol, señaló: “Va a depender de lo que diga ese informe en derecho, no se descarta nada. Pero repito que es muy importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones y no solamente lo que pienso y veo, que es preocupante”, sentenció Mizala.