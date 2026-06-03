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Decisión clave en Colo Colo: el millonario monto que desembolsará para retener a una de sus figuras

Según información de ADN Deportes, Blanco y Negro ya definió que invertirá para la continuidad de uno de sus fichajes.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Joaquín Sosa ha sido uno de los baluartes para el renacer de Colo Colo este 2026, que tiene al “Cacique” puntero de la Liga de Primera con 10 puntos de diferencia de sus escoltas.

El defensor uruguayos llegó al Estadio Monumental cedido desde el Bologna de Italia, pero generando dudas por sus recientes temporadas, ya que con solo 24 años, ha vestido la camiseta de ocho equipos, jamás pasando más de un año en el mismo club.

Sin embargo, este 2026 con los albos parece haber encontrado su lugar en el mundo y, de la mano de Fernando Ortiz, está mostrando su mejor rendimiento, lo que ha llevado a Blanco y Negro a querer invertir en él para seguir teniéndolo en plantilla.

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Según información de ADN Deportes, se están acelerando las negociaciones para que Sosa continúe en Colo Colo, considerando que su préstamo vence terminando la primera rueda del torneo nacional.

Para aquello, el “Cacique” tendrá que desembolsar cerca de un millón de dólares, dinero que la directiva encabezada por Aníbal Mosa ya decidió que van a invertir, lo que aseguraría que el central se quede en Macul hasta junio de 2027.

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