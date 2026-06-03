Michelle Bachelet se reúne con el vicepresidente de China en medio de su carrera por la secretaría general de la ONU

En una nueva escala de su gira internacional para sumar apoyos de los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunió este miércoles con el vicepresidente de China, Han Zheng.

El encuentro es considerado estratégico en el marco de su carrera para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas.

A través de sus redes sociales, Bachelet destacó los principales ejes de la cita en cuanto al fortalecimiento internacional: “Conversamos sobre la importancia de fortalecer el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas frente a los desafíos globales”, afirmó.

“El compromiso de China con los principios de la Carta de la ONU y con el avance equilibrado de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, complementó la expresidenta del país.

El respaldo de China y el foco en el Sur Global

La reunión también tuvo una amplia cobertura por parte de la agencia estatal china, Xinhua. Durante la instancia, el vicepresidente Han Zheng reafirmó el rol de su país como miembro permanente del Consejo de Seguridad y delineó las prioridades de Beijing.

“China está dispuesta a trabajar con todas las partes y a seguir apoyando firmemente el papel fundamental de la ONU, con el fin de promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable”, señaló Han Zheng, asegurando además que protegerán los intereses comunes del Sur Global.

El paso de la exjefa de Estado por Beijing se da en un escenario de señales públicas favorables por parte de las autoridades del gigante asiático hacia una candidatura que cumpla con criterios de género y origen geográfico.

El complejo escenario del Consejo de Seguridad

El éxito de la postulación de Michelle Bachelet depende directamente del consenso de las potencias mundiales, dado que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad poseen derecho a veto sobre las candidaturas a la secretaría general.

Con esta cita en Beijing, la expresidenta chilena sigue completando el tablero de las principales potencias del organismo. Antes de su arribo a China, Bachelet ya sostuvo reuniones con autoridades de Francia y el Reino Unido, quedando a la expectativa de sus gestiones con los otros dos miembros clave: Estados Unidos y Rusia.