Este domingo 19 de abril se desarrollará una nueva edición del tradicional torneo atlético Orlando Guaita, parte del Continental Tour Bronze.

Con 24 pruebas a contar de las 09:00 horas, cerca de 200 atletas se darán cita en el estadio Mario Recordón del Parque Deportivo Estadio Nacional.

“Con el pasar de los años hemos ido dándole una nueva cara al Orlando Guaita: pasó de ser un Gran Prix sudamericano a ser un Continental Tour. La idea es poder tener a los mejores exponentes del atletismo nacional enfrentándose a todas las figuras sudamericanas y de Centroamérica que están disponibles para venir”, explicó, en diálogo con ADN TOP, el gerente técnico de la Federación Atlética de Chile, Felipe de la Fuente.

“Es un evento muy cotizado a nivel sudamericano, donde se pueden realizar muy buenas marcas. La pista del Mario Recordón es una pista nivel 1 que quedó de los Juegos Panamericanos 2023, así que es una muy buena pista para venir a competir, no solamente en la velocidad, sino que también en el fondo, medio fondo, los lanzamientos y también en los saltos. Muchos deportistas vienen no solamente a participar porque pueden ganar el campeonato, sino porque pueden también hacer muy buenas marcas y esas marcas los pueden clasificar directamente a eventos internacionales. Y si no salen las marcas que sean tan importantes, pueden adquirir la cantidad de puntos necesarios para también poder ingresar a los circuitos mundiales”, comentó, proyectando una instancia donde, entre algunos de los representantes nacionales, dirán presente Martina Weil (400 metros), Martín Sáenz (110 metros vallas), Claudio Romero, Lucas Nervi (lanzamiento del disco), Humberto Mansilla y Gabriel Kehr (lanzamiento del martillo).

De todas formas, en la Fedachi se proyectan con aumentar la categoría del Orlando Guaita. “Hay que hacer un esfuerzo económico, hay que hacer un esfuerzo de salir a buscar patrocinadores y estamos muy entusiasmados con eso. Este año lo íbamos a hacer Silver, pero la verdad es que es un tema mayor, así que lo mantenemos en el bronce, pero la idea es que el próximo año tengamos el Orlando Guaita a nivel Silver y que el evento que se hace en la región del Biobío, el Marlene Ahrens, sea una prueba nivel Bronze”, explicó Felipe de la Fuente, proyectando también un calendario que le permita a Chile soñar con ser sede de una fecha de la Diamond League, la máxima categoría competitiva del atletismo.

“Sí, estamos un poquito más lejos, pero nos encantaría que alguno de los eventos internacionales más importantes del mundo se pudiese radicar en algún momento aquí en Chile y yo creo que no estamos tan lejos. Es una posibilidad y tenemos que estar atentos para eso”, concluyó en ADN TOP el gerente técnico de la Federación Atlética de Chile.