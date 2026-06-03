Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución para frenar facultades bélicas de Trump frente a conflicto con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para limitar las facultades del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, marcando un nuevo revés político para la Casa Blanca.

La iniciativa fue aprobada por 215 votos contra 208 y contó con el respaldo de cuatro republicanos que se sumaron a los demócratas.

El texto exige que Trump retire a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán, salvo que el Congreso declare la guerra o autorice el uso de la fuerza militar.

La resolución fue impulsada por el congresista demócrata Gregory Meeks y, aunque tiene un carácter principalmente simbólico, refleja el aumento de las críticas al conflicto en el Congreso estadounidense.

Negociaciones con Irán están “bastante cerca”

Según The Associated Press, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había intentado retrasar la votación hace dos semanas, pero el rechazo a la guerra continuó creciendo a medida que se prolongan los enfrentamientos y las negociaciones diplomáticas.

La medida ahora presiona al Senado, donde existe una propuesta similar con mayores efectos legales y que podría obligar a Trump a terminar las acciones militares sin autorización del Congreso.

En paralelo, Trump aseguró desde la Casa Blanca que las negociaciones con Irán están “bastante cerca” de alcanzar un acuerdo de paz, el que podría concretarse “este fin de semana”. Sin embargo, advirtió que Medio Oriente sigue siendo “una zona muy inestable”.