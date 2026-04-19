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Team Para Chile se luce en torneo internacional de para tenis de mesa en Santiago: delegación obtuvo 13 medallas

Ignacio Torres, José Luis Cerpa, Luis Flores y Tamara Leonelli obtuvieron oros en sus respectivas clases.

Carlos Madariaga

Team Para Chile se luce en torneo internacional de para tenis de mesa en Santiago: delegación obtuvo 13 medallas

Team Para Chile se luce en torneo internacional de para tenis de mesa en Santiago: delegación obtuvo 13 medallas / Team Para Chile

Este domingo continuó la disputa del ITTF World Para Future Santiago 2026 en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

En esta jornada comenzó la disputa de partidos por medallas, cuestión que le permitió al Team Para Chile completar 13 preseas para nuestro país.

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En el desglose destacan los oros obtenidos por Ignacio Torres (clase 6), José Luis Cerpa (7), Luis Flores (2) y Tamara Leonelli (5).

Es un buen inicio del circuito 2026 y esto me permite ganar importantes puntos para mantener el número uno del ranking mundial. Además, este año tendremos campeonato mundial, por lo que todo lo que vayamos sumando va ayudando para llegar bien preparado a ese desafío”, dijo Ignacio Torres, bicampeón de la fecha que se disputa por segundo año seguido en suelo nacional.

“Trabajamos para esto. Hicimos una gran pretemporada y eso se vio reflejado hoy. Ganar es una buena motivación para el año, en especial para el Mundial de Tailandia”, complementó Tamara Leonelli, también bicampeona en Santiago.

En tanto, las medallas de plata fueron ganadas por Matías Pino (6), Manuel Echaveguren (10), Florencia Pérez (8) y Joseline Yévenes (9); mientras que las preseas de bronce las lograron Cristian Dettoni (6), Aylin Millalén (5), Claudio Bahamondes (7), Andrés Beroíza (8) y Liliana Caballero (6-7).

El ITTF World Para Future Santiago 2026 tendrá este lunes su jornada final con la disputa de los duelos definitorios en los dobles.

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