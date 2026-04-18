Martina Weil: “Cuando uno queda a tres milésimas de una final mundial es una pesadilla, pero vamos a pelear” / Luis Barra / Red Bull

Martina Weil será una de las grandes atracciones del Grand Prix Orlando Guaita, que se disputará en el estadio Mario Recordón del Parque Deportivo Estadio Nacional.

Quien la semana pasada se coronó campeona nacional de la especialidad en los 400 metros planos, en el mismo recinto, busca aprovechar para sumar ritmo en una temporada que apenas arranca.

“Va a ser probablemente mi competencia favorita de todo el año, que voy a llegar con una sonrisa gigante en la cara, que lo voy a pasar demasiado bien, que a cada persona que me pide una foto le voy a decir que sí. Igual es complicado rendir en este período del año”, resaltó en diálogo con ADN.CL, advirtiendo en torno a los tiempos que pueda marcar.

“Yo sigo en mi preparación para la curva que se viene más adelante en el año, sigo muy cargada. Todavía no he hecho el trabajo fino de preparación porque no vale la pena; lo que más rápido tengo que correr va a ser en septiembre. Igual queda mucho año, pero vengo a Chile a llenarme de energía, llenarme de buena onda, agradecer a la gente que está conmigo y que me ha acompañado en todo este camino”, recalcó Martina Weil, quien ya tiene definido su calendario 2026, con foco en las fechas de la Diamond League.

“Fuimos a almorzar con mis entrenadores y mi manager dijo como: ”Ya, ¿qué fechas quiere correr la Martina?”. Fue una locura. Voy a empezar en Shanghái el 16 de mayo porque quería ir allí. Yo sé que te dejan llegar varios días antes y Shanghái es una ciudad que tenía muchas ganas de conocer. Voy a correr Oslo, París. Voy a correr en Eugene. Eso va a estar muy entretenido. Y bueno, idealmente, la final, que es en Bruselas, así que es mi otra casa", comentó, sin ponerse presión luego de haber bajado los 50 segundos, mirando ya de cerca el récord sudamericano de los 400 metros planos que posee su madre, Ximena Restrepo.

“Mi idea es mantener la misma mentalidad que he tenido durante toda mi carrera, que no es correr buscando marcas, sino que correr buscando las mejores sensaciones y correr lo más rápido posible. Al final, el resto son consecuencias de este buen trabajo y de este entrenamiento y de esta mentalidad. Ojalá seguir bajando de 50, ojalá correr más rápido que el récord , ojalá que sea un buen año, no lesionarme, sentirme bien, disfrutar y pasarlo bien y dejar como un poco la cancha ya rayada para lo que va a ser el 2027 y 2028″, explicó, apuntando también a las modificaciones que ha hecho en el último tiempo en su staff.

“Con cambio de entrenador y todo, ellos están aprendiendo de mí y yo estoy aprendiendo de ellos. Este año igual hemos cambiado algunas cosas y tomado algunos riesgos, así que hay que ver cómo respondo y ver cómo se viene y después volver como un poco al laboratorio, ver qué fue lo que pasó y qué cosas podemos mejorar”

¿Y soñar con esas finales mundiales y olímpicas?

“Así como soñar no, porque ya no es un sueño. Cuando uno queda a tres milésimas, es como que es una pesadilla, pero sí, o sea, para allá vamos, absolutamente”, cerró Martina Weil, aludiendo a la revancha que buscará en los próximos años tras su sufrida eliminación en semifinales de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo en 2025.