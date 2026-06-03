“Me llevaban engañada”: el duro descargo de Daniella Chávez contra la televisión chilena

Daniella Chávez utilizó sus redes sociales para publicar una serie de videos en los que realizó un extenso descargo sobre la exposición mediática y lanzó duras críticas contra la televisión chilena.

“La fama me dio millones, pero me quitó algo que nunca pude recuperar: la oportunidad de que la gente me conociera de verdad”, comentó Chávez.

En la serie de registros que compartió en su cuenta de Instagram, Daniella Chávez aseguró que la imagen de mujer sensual con la que alcanzó la fama representa solo una parte de quién es realmente.

Además, reconoció que durante años permitió que “la gente sacara sus propias conclusiones” sobre ella y que no se defendía cuando recibía críticas.

“Cada vez que me invitaban, lo pasaba súper mal”

La influencer recordó sus participaciones en distintos programas de espectáculos de la televisión chilena y acusó a los equipos de producción de buscar únicamente el morbo.

“Cuando me invitaban a los programas de televisión, sentía que solo me querían para cumplir con el personaje. Siempre me llevaban engañada de que iban a mostrar a la verdadera Daniela, la que está detrás de las fotos, pero solo querían hacer farándula”, afirmó.

“Cada vez que me invitaban, lo pasaba súper mal, (iba) con un dolor de estómago porque no sabía si realmente me iban a preguntar cosas que a la gente le gustaría saber o simplemente cosas que llamaran la atención para dejarme como ‘la calienta sopa’”, añadió.

Espacio femenino y la posibilidad de alejarse de las redes sociales

En ese contexto, Daniela Chávez contó que decidió enfocarse en sus redes sociales y dejar de aceptar invitaciones a programas de televisión y podcasts.

En el último video, la creadora de contenidos comentó que creó una cuenta en redes sociales dedicada a las mujeres que le escriben para pedirle consejos, con el objetivo de darles un espacio a aquellas personas que “en algún momento de su vida no se han sentido suficientes”.

“Ha pasado muchísimas veces por mi cabeza el alejarme de todo esto, desaparecer de las redes sociales por un año y hacer una vida nueva. Quizás así la gente olvide a esa otra Daniela y pueda comenzar desde cero... porque nadie puede definir tu valor: ni un titular, ni una fotografía, ni la opinión de los demás”, cerró.