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Ministra Duco dice cuál es su prioridad para el deporte chileno y desata ola de críticas: “Esa es mi obsesión”

La secretaria de Estado generó controversia al señalar que “la prioridad uno del Ministerio del Deporte va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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La ministra del Deporte, Natalia Duco, quedó en el centro de las críticas tras una reciente intervención pública en el marco del ITTF World Para Future Santiago 2026, torneo internacional que se disputa en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional.

En un video publicado por el Team Para Chile, que posteriormente fue eliminado, la secretaria de Estado generó controversia al señalar que “la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

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“Tuvimos una reunión de eso”, afirmó el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, quien luego la instó a profundizar en la idea: “Repite lo que dijiste ese día en la reunión, sobre la importancia de la ropa”.

“Eso es lo que pienso yo y ustedes díganme si es verdad. Para nosotros, la ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón. Es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea”, respondió Duco.

Finalmente, la ministra del Deporte sostuvo que “si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste po’. Uno tiene que ir tan lindo vestido, que los demás quieran tu buzo, porque ya ganaste. Esa es mi obsesión, tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”.

Los dichos de la exdeportista nacional generaron opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos respaldaron la iniciativa, otros cuestionaron que el foco debiese estar puesto en otras áreas más importantes.

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