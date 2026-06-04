Balacera en San Ramón deja a hombre grave: delincuentes habrían realizado “mexicana” en casa equivocada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento ataque armado se registró en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos ingresara a una vivienda y disparara contra un hombre que se encontraba junto a su hermana. En el domicilio también había un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, cerca de cinco individuos armados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra la víctima, quien resultó gravemente herida.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado.

PDI y Fiscalía investigan posible “mexicana”

Uno de los antecedentes que indagan los equipos policiales es que el ataque podría estar vinculado a una presunta quitada de droga, modalidad conocida como “mexicana”.

Sin embargo, la principal hipótesis preliminar apunta a que los atacantes se habrían equivocado de domicilio.

Por ahora, el caso se investiga como homicidio frustrado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el equipo ECOH de la Fiscalía, especializado en crimen organizado y homicidios.

Los investigadores deberán establecer cómo se produjo el ingreso de los sujetos al domicilio, si existía algún blanco definido y qué relación tendría el ataque con eventuales disputas vinculadas al tráfico de drogas.