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Balacera en San Ramón deja a hombre grave: delincuentes habrían realizado “mexicana” en casa equivocada

Cinco individuos irrumpieron en un domicilio donde también estaba una mujer y un menor de edad. La PDI y ECOH investigan el caso.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Balacera en San Ramón deja a hombre grave: delincuentes habrían realizado “mexicana” en casa equivocada

Balacera en San Ramón deja a hombre grave: delincuentes habrían realizado “mexicana” en casa equivocada

01:08

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Un violento ataque armado se registró en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos ingresara a una vivienda y disparara contra un hombre que se encontraba junto a su hermana. En el domicilio también había un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar, cerca de cinco individuos armados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego contra la víctima, quien resultó gravemente herida.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado.

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PDI y Fiscalía investigan posible “mexicana”

Uno de los antecedentes que indagan los equipos policiales es que el ataque podría estar vinculado a una presunta quitada de droga, modalidad conocida como “mexicana”.

Sin embargo, la principal hipótesis preliminar apunta a que los atacantes se habrían equivocado de domicilio.

Por ahora, el caso se investiga como homicidio frustrado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el equipo ECOH de la Fiscalía, especializado en crimen organizado y homicidios.

Los investigadores deberán establecer cómo se produjo el ingreso de los sujetos al domicilio, si existía algún blanco definido y qué relación tendría el ataque con eventuales disputas vinculadas al tráfico de drogas.

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