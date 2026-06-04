Masiva balacera en Valparaíso termina con una mujer de 19 años muerta y cuatro heridos en riesgo vital

Una violenta balacera se registró durante la noche del miércoles en el cerro Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, dejando como saldo una mujer de 19 años fallecida y otras ocho personas heridas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de personas se encontraba en la vía pública cuando fueron abordadas por sujetos que llegaron a bordo de un vehículo.

Desde ese punto, los atacantes habrían abierto fuego en reiteradas ocasiones contra las víctimas.

PDI indaga ataque armado en Valparaíso

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados principalmente hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde cuatro de ellos permanecen en riesgo vital. La víctima fatal habría recibido múltiples impactos balísticos.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, explicó que “el contexto de este homicidio ocurre cuando las víctimas se encontraban en la intersección de este pasaje y son abordadas a lo menos por 3 sujetos, quienes, premunidos de arma de fuego y a bordo de un vehículo, se detienen y comienzan a disparar en diversas ocasiones en contra de las víctimas”.

Personal especializado de la PDI se mantiene trabajando en el sitio del suceso para levantar evidencia balística, debido a la gran cantidad de disparos efectuados durante el ataque. Además, se revisan cámaras y otros antecedentes para identificar el vehículo utilizado.

Gallardo agregó que “nuestros equipos especializados se encuentran trabajando y todos los antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público”.

Por ahora, los responsables se mantienen prófugos, mientras la investigación busca establecer el móvil de la balacera, la identidad de los atacantes y si el hecho está vinculado a disputas previas o crimen organizado.