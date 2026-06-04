Gobierno busca votos del PDG para elevar la deuda pública mientras avanza la megarreforma

Gobierno flexibiliza postura en la megarreforma mientras busca respaldo para elevar el techo de la deuda pública

La tramitación de la megarreforma y del proyecto que busca aumentar el límite de endeudamiento del Estado entró en una etapa decisiva en el Congreso, con el Gobierno concentrado en reunir los apoyos necesarios para ambas iniciativas y con el Partido de la Gente (PDG) transformándose en un actor clave para inclinar la balanza.

Durante una nueva jornada de discusión legislativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad de aumentar el techo de la deuda pública y aseguró que la medida responde a compromisos ya adquiridos en la Ley de Presupuestos.

Jorge Quiroz / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

En paralelo, el Ejecutivo comenzó a flexibilizar algunas de sus posiciones en la megarreforma. El jede de la billetera confirmó que repondrá cambios relacionados con la franquicia tributaria del Sence, incorporando propuestas surgidas durante el debate parlamentario.

En contraste, se reconoció que el capítulo sobre propiedad intelectual y derechos de autor aún está en evaluación y podría quedar para una discusión posterior.

Mientras el oficialismo y la oposición mantienen diferencias de fondo respecto al proyecto, la atención se concentra en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno necesita alcanzar una mayoría para autorizar un aumento de deuda por hasta US$6.200 millones.

Tras asegurar el respaldo de los ocho diputados del Partido Nacional Libertario, La Moneda quedó a solo dos votos de la cifra requerida. En ese escenario, el PDG aparece como uno de los principales objetivos de negociación.

Giro radical del PNL: Libertarios cambian postura en 24 horas y comprometen votos para aumentar límite de la deuda públicahttps://t.co/dHYzsZO2s6 — Radio ADN (@adnradiochile) June 3, 2026

Desde la colectividad han optado por la cautela. El diputado Juan Marcelo Valenzuela señaló que la bancada continúa evaluando la propuesta, mientras que la diputada Tamara Ramírez advirtió que un incremento del endeudamiento estatal “no puede ser visto como un cheque en blanco” y exigió garantías sobre disciplina fiscal y eficiencia en el gasto público, recogió La Tercera.

La definición del PDG podría resultar determinante en una votación que se anticipa estrecha y que, además, se cruza con el debate de la megarreforma, donde el Ejecutivo busca construir acuerdos para evitar nuevos tropiezos legislativos.