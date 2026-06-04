El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó ante el Senado el plan de seguridad del Gobierno, que considera ampliar la capacidad de los módulos de máxima seguridad en las cárceles y reforzar las medidas de control sobre los internos vinculados al crimen organizado.

Entre las propuestas destaca la implementación de uniformes estandarizados para los reclusos de alta peligrosidad , una medida que actualmente ya se aplica en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), ubicado en Santiago.

“Queremos más módulos con presos con traje amarillo y azul, como ya están en el Repas. Queremos avanzar en eso”, señaló Arrau, aludiendo al sistema que observó la semana pasada durante una visita al recinto.

Uniformes para internos ligados al crimen organizado

La iniciativa está dirigida principalmente a integrantes de bandas criminales y reos catalogados como de alta peligrosidad , entre ellos miembros de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua.

La indumentaria utilizada por los internos del Repas combina los colores azul y naranja. Incluye una chaqueta con franjas de ambos tonos, polar, pantalón y polera. Además, la ropa fue confeccionada sin bolsillos y con un diseño simple, con el objetivo de reducir las posibilidades de ocultar elementos entre las prendas.

Mira aquí el uniforme:

Ampliar

Ampliar

Matias Torres B. Ampliar

Matias Torres B. Ampliar