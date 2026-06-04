Lluvia en Santiago: pronostican más de 80 mm de precipitaciones durante este período clave / Olga Yastremska

Tras un mayo marcado por escasas precipitaciones, Santiago podría registrar un repunte relevante de lluvias durante este mes de junio.

Los últimos antecedentes climáticos proyectan montos cercanos o superiores a los niveles habituales para esta etapa del año.

De acuerdo con los datos históricos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el sexto mes del año suele mostrar un salto importante frente al quinto. Por ejemplo, En Quinta Normal, el promedio del periodo 1991-2020 alcanza los 80,4 milímetros.

Lluvia en Santiago durante junio: ¿Qué dicen los pronósticos del tiempo?

Según el sitio especializado Meteored, los datos más recientes apuntan a que junio tendría lluvias dentro de rangos normales en la Región Metropolitana.

Ese escenario permitiría acumular cerca de 80 mm en algunos puntos de la capital.

El panorama, sin embargo, mantiene algunos matices. La DMC proyectó para el invierno una amplia zona del país con precipitaciones normales o sobre el promedio, pero para junio ubicó a la zona central bajo una categoría de incertidumbre.

Por lo demás, los mapas del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF), junto con la tendencia semanal observada por Meteored, refuerzan la opción de un junio con precipitaciones dentro de lo habitual para Santiago.