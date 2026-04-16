“Quieren retroceder”: Diputados se dividen tras propuesta que frena el ingreso de nuevas Ues a la gratuidad / Maribel Fornerod

La propuesta del Gobierno de suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de gratuidad generó una fuerte división en el Congreso, en el marco del proyecto de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico”.

La medida, que será ingresada al Parlamento en los próximos días, busca establecer una moratoria transitoria al acceso de nuevas instituciones al financiamiento de gratuidad, mecanismo regulado en la Ley 21.091.

Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la iniciativa no elimina la gratuidad vigente, sino que busca contener su expansión. En ese sentido, argumentó que el gasto asociado ha aumentado más de lo proyectado inicialmente, pasando de cerca de $0,9 billones a alrededor de $2,2 billones.

En la comisión de Educación de la Cámara, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) respaldó la propuesta, señalando que apunta a “ordenar el sistema” y focalizar los recursos públicos en los estudiantes que más lo necesitan.

En la misma línea, el diputado Luis Pardo (RN) planteó que la gratuidad debe evaluarse en función de su impacto real en la empleabilidad y retorno social de las carreras financiadas.

Críticas desde la oposición

Sin embargo, desde la oposición surgieron críticas. La diputada Daniela Serrano (PC) acusó que la medida busca “recortar la gratuidad” de forma indirecta y afirmó que el Ejecutivo pretende evitar un debate explícito sobre el futuro del financiamiento estudiantil.

En tanto, la diputada Emilia Schneider (FA) sostuvo que la iniciativa refleja un intento de restringir el acceso a la educación superior, apuntando a que el Gobierno ha impulsado otras propuestas en la misma línea.

El debate se da en medio de una discusión más amplia sobre el financiamiento de la educación superior y el crecimiento del sistema de gratuidad, cuyo costo ha sido cuestionado por el Ejecutivo debido a su fuerte aumento en los últimos años.