;

Fijan criterios para aplicar las 42 horas y precisan qué trabajadores pueden quedar fuera de la reducción

La Dirección del Trabajo establece que el ajuste debe ser efectivo, prioriza acuerdos entre partes y fija parámetros cuando no exista consenso laboral.

Martín Neut

Fijan criterios para aplicar las 42 horas y precisan qué trabajadores pueden quedar fuera de la reducción

La Dirección del Trabajo (DT) emitió dos nuevos dictámenes para precisar la aplicación de la rebaja de la jornada laboral a 42 horas semanales, en el marco de la implementación gradual de la ley de 40 horas.

La medida comenzará a regir el 26 de abril de 2026, reduciendo la jornada de 44 a 42 horas.

El dictamen 253/21 recalca que el ajuste debe materializarse de forma efectiva. La DT sostiene que la rebaja “debe implementarse de conformidad con la Ley N°21.561 y con el artículo 24 de la Ley N°21.755, debiendo reflejarse en una disminución efectiva y operativa del tiempo de trabajo”.

Revisa también:

ADN

El organismo también refuerza que la implementación debe privilegiar acuerdos. “La ley privilegia el acuerdo entre las partes y con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja de jornada”, señala el pronunciamiento.

“Grado de autonomía”

En caso de no existir acuerdo, la DT establece criterios de aplicación. En jornadas de cinco días, la reducción será “mediante la disminución de una hora al término de la jornada en dos días distintos”.

Para semanas de seis días, corresponderán “cincuenta minutos al término de la jornada en dos días distintos y la fracción de veinte minutos en un tercer día”.

Por su parte, Fernando Neira, exjefe legislativo del Ministerio del Trabajo, señaló que ”cuando el reporte es periódico, corresponde respetar las 40 horas”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad