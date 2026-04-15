Plan de reconstrucción: Gobierno busca congelar por cuatro años ingreso de nuevas universidades a la gratuidad

Durante su primera cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast presentó el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que busca reactivar la inversión y ordenar las finanzas públicas.

Sin embargo, según una minuta del Congreso a la que tuvo acceso Radio ADN, el paquete de medidas incluye una polémica restricción que no fue detallada en el discurso televisado: se suspenderá por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de gratuidad.

Freno al gasto estatal en educación

El documento legislativo detalla que esta “moratoria” busca frenar el “explosivo y descontrolado aumento del gasto estatal” asociado a la Ley N°21.091. De acuerdo con la minuta, solo en 2025 se destinaron más de 2,2 billones de pesos a la gratuidad, lo que representa un incremento de 250 mil millones respecto al año anterior. Las proyecciones advierten un déficit acumulado de 3,4 billones de pesos para el año 2026 en esta materia.

Actualmente, el beneficio ya tiene una amplia cobertura: de las 47 universidades que participan en el proceso de admisión 2026, 38 se encuentran adscritas al sistema.

El mensaje de Kast: “El Estado que gasta mal no puede pedir más”

Aunque el Presidente Kast no mencionó explícitamente el congelamiento de la gratuidad durante la cadena nacional, esta medida se enmarca directamente en el quinto eje de su proyecto: la contención del gasto público. Durante su alocución, el mandatario justificó la necesidad de aplicar recortes y ordenar las finanzas tras recibir un país con un déficit estructural histórico. “El Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos”, sentenció categóricamente frente a las cámaras.

El Jefe de Estado enfatizó que el objetivo central de su administración es “que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien”, criticando duramente el aumento ininterrumpido de la deuda pública durante casi dos décadas y advirtiendo que el país paga un 5% de su presupuesto nacional solo en intereses.