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VIDEO. Gobierno aclara cambios en gratuidad en Chile: ministro Quiroz confirma que beneficio tendrá límite en años

Las palabras del titular de Hacienda llegan luego de la primera cadena nacional del presidente Kast en donde anunció el plan de “Reconstrucción Nacional”.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Oscar Guerra

Luego de la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a explicar los ajustes anunciados al sistema de gratuidad en educación superior, enfatizando que no se eliminará el beneficio, pero sí se aplicarán medidas para contener su crecimiento.

No hay ningún término del derecho a gratuidad tal como fue planteado en su comienzo”, aseguró el secretario de Estado, quien detalló que las 38 universidades, siete institutos profesionales y 23 centros de formación técnica actualmente adscritos seguirán formando parte del sistema sin cambios.

ADN

Agencia UNO / Oscar Guerra

Sin embargo, el Ejecutivo propondrá una moratoria de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones, con el objetivo de frenar el aumento del gasto fiscal.

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Según explicó el jefe de la billetera fiscal, esta decisión responde a que el costo del programa superó ampliamente las proyecciones originales. “El gasto en gratuidad alcanza los 2,2 billones de pesos, cuando se estimaba en cerca de 0,9 billones y ha resultado el doble”, advirtió, subrayando la necesidad de introducir criterios de eficiencia.

El ministro también planteó que existen señales de alerta en el sistema, citando estudios que indican que un porcentaje relevante de estudiantes cursa carreras con baja rentabilidad. En ese contexto, apuntó a posibles incentivos inadecuados por parte de algunas instituciones, más que a un problema de los beneficiarios.

Junto con la moratoria, el gobierno evalúa establecer un límite de tiempo para acceder al beneficio, fijado en hasta 12 años desde el egreso de la enseñanza media, medida que busca ordenar el uso del sistema sin restringirlo por edad. Es decir, de egresar de 4º Medio a los 18 años, habría un tope de edad hasta los 30 para postular.

“Planteamos un límite de años, no de edad, sino que en qué minuto hasta qué minuto nos parece que es razonable que alguien se matricule con beneficio de gratuidad y lo hemos planteado en el espectro ley hasta 12 años desde el egreso del colegio o de enseñanza secundaria”, precisó.

“Esta medida no es una idea nuestra, fue propuesta por la comisión asesora para las reformas estructurales de gasto público que convocó el ministro Marcel el 2025″, sumó.

Las definiciones forman parte del plan de “Reconstrucción Nacional”, presentado por el Ejecutivo, que incluye más de 40 medidas orientadas a reactivar la economía y contener el gasto público, y que ya anticipa un intenso debate en el Congreso.

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