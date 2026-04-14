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ADN Hoy. PDG apunta a falta de diálogo del Gobierno y cuestiona cambios en la gratuidad: “No podemos estar de acuerdo”

En conversación con ADN Hoy, el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, mostró sus reparos al Plan de Reconstrucción Nacional.

Juan Castillo

Entrevista a Juan Marcelo Valenzuela, jefe bancada diputados del Partido de la Gente - ADN Hoy

Entrevista a Juan Marcelo Valenzuela, jefe bancada diputados del Partido de la Gente - ADN Hoy

16:00

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Durante esta jornada, el diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, conversó con ADN Hoy sobre el proyecto del “Plan de Reconstrucción Nacional” y la postura del partido frente a esto en el Congreso.

El parlamentario cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo en la etapa prelegislativa, asegurando que su bancada no ha sido considerada en la construcción de la iniciativa.

Valenzuela fue enfático en señalar que “nadie ha tomado contacto con nosotros”, agregando que tampoco se han presentado detalles formales del proyecto.

Según explicó, solo han existido "intercambios informales y sin información concreta", lo que a su juicio dificulta cualquier evaluación seria.

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Valenzuela calificó la iniciativa como una propuesta poco clara y desordenada. “A mí me parece que tenemos como una especie de ley macedonia que mezcla muchas cosas diferentes”, afirmó, apuntando a la inclusión de medidas en áreas como seguridad, educación y tributos sin una discusión separada.

En esa línea, el diputado advirtió que su bancada exigirá dividir el proyecto para su tramitación. Además, marcó una línea roja en temas sensibles, como eventuales cambios en beneficios educacionales. “No podemos estar a favor de la eliminación de la gratuidad después de los 30 años… no tiene ningún sentido”, sostuvo.

El parlamentario también abordó la discusión tributaria, señalando que una eventual rebaja del impuesto corporativo no tendría efectos inmediatos en la economía. “Eso no afecta en el corto plazo. Nosotros necesitamos medidas en el corto plazo”, explicó, proponiendo alternativas como incentivos a la reinversión y medidas directas para aliviar el costo de vida.

En ese contexto, el legislador insistió en que cualquier avance dependerá de señales concretas hacia la ciudadanía. “La gente hoy día tiene menos poder adquisitivo y le cuesta más llegar a fin de mes”, advirtió, subrayando la necesidad de medidas como devolución de impuestos en productos básicos o ajustes al IVA.

Finalmente, y pese a las diferencias internas que históricamente han marcado al PDG, Valenzuela aseguró que la bancada actuará de forma cohesionada en las votaciones. “Hemos votado súper alineados… disciplina y unión”, cerró.

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