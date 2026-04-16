Había sido confirmado para Lollapalooza Chile: detienen a famoso cantante por presunto vínculo en muerte de menor en EE.UU.

El músico estadounidense D4vd fue detenido en Los Ángeles en el marco de la investigación por la muerte de una adolescente, cuyo cuerpo fue hallado meses atrás al interior de un vehículo vinculado al artista.

La policía confirmó que el cantante permanece bajo custodia sin derecho a fianza y que será formalizado ante la fiscalía el próximo lunes.

Según las autoridades, el cadáver —en avanzado estado de descomposición— fue encontrado en septiembre dentro del maletero de un automóvil Tesla registrado a su nombre, el cual había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser retirado por servicios municipales.

El cantante, de 20 años, había sido confirmado para Lollapalooza Chile 2026, uno de los principales escenarios de su proyección internacional, en medio del caso que hoy lo mantiene detenido en Los Ángeles.

Celeste Rivas Hernández

Hasta ahora, no se han detallado públicamente las pruebas que motivaron su arresto. La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández, de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore, California.

Su cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre, un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15, en un caso que ha generado alta conmoción pública.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, ha colaborado con figuras como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, y ha logrado posicionar varios de sus temas en rankings de Billboard.