OFICIAL: popular artista se baja de Lollapalooza Chile 2026 y ya confirmaron quién será su reemplazo

Lollapalooza Chile 2026 confirmó que retiró del line up al cantante estadounidense D4vd, quien actualmente está siendo investigado por el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente dentro de un vehículo a su nombre.

Tras conocerse su vínculo con el caso, el artista canceló su gira y todas sus presentaciones programadas, aunque hasta ahora el evento que se realizará en el Parque O’Higgins no había emitido un comunicado oficial sobre su reemplazo.

La controversia surgió después de que, el pasado 8 de septiembre, la policía de California encontrara el cadáver de una joven de 15 años dentro de su automóvil Tesla.

La adolescente había desaparecido en abril de 2024, y según la declaración de su madre, antes de su desaparición, la joven le comentó que tenía un novio llamado David, nombre real del cantante D4vd. Las investigaciones policiales en torno al músico comenzaron inmediatamente después del hallazgo.

Ruel, el joven australiano que tomará el puesto de D4vd

Ante esta situación, la organización de Lollapalooza Chile confirmó la incorporación del artista Ruel —nombre artístico de Ruel Vincent van Dijk—, un cantante y modelo australiano de 22 años reconocido por su estilo que combina pop, rock y soul.

Entre sus temas más populares se destacan PainKiller, Younger, Not Thinkin’ Bout You y Face To Face, sumando actualmente más 1.500.000 suscriptores en YouTube y más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify

Ruel se presentará el viernes 13 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins, jornada en la que también estarán Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii. El evento contará además con shows de Interpol, Tom Morello, Young Cister, Gondwana, Gepe y 31 Minutos, entre otros destacados nombres del cartel.