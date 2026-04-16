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“Comparto sus preocupaciones”: embajador de EE.UU. en la ONU cuestiona candidatura de Bachelet al organismo

En audiencia ante el Senado, Mike Waltz respaldó críticas republicanas a la exmandataria chilena y aludió a reparos sobre su desempeño en derechos humanos.

Martín Neut

Bachelet - Waltz

Bachelet - Waltz / CRISTOBAL BASAURE

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó en el Senado que “comparte sus preocupaciones” sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo, en medio del debate político en Washington sobre la sucesión de António Guterres.

La declaración se dio en una audiencia donde el senador republicano Pete Ricketts cuestionó la gestión de la exmandataria chilena como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

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Lo anterior especialmente por no calificar como “genocidio” la situación de la minoría uigur en China en un informe de 2022, aunque sí aludió a posibles crímenes contra la humanidad. También se criticó su postura sobre el aborto como derecho humano.

En ese contexto, Waltz sostuvo que no puede anticipar la posición de su país sobre una candidatura, pero reiteró: “comparto sus preocupaciones”, agregando que el secretario de Estado, Marco Rubio, también tendría una visión similar.

Debe elegirse a “la mejor persona”

El diplomático añadió que en la ONU existe la percepción de que la próxima secretaría general debería ser ocupada por una mujer latinoamericana, aunque remarcó que la postura de Estados Unidos es que debe elegirse a “la mejor persona”.

Además, advirtió que “esta institución necesita desesperadamente un liderazgo fuerte y eficaz”.

La candidatura de Bachelet compite con otras opciones como Rebeca Grynspan, Rafael Grossi y Macky Sall, en un proceso donde el Consejo de Seguridad será clave, ya que sus cinco miembros permanentes pueden vetar postulaciones.

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