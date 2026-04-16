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Crisis por cierre del estrecho de Ormuz: Europa tiene solo seis semanas de reserva de combustible para aviones

El bloqueo de una ruta clave que provee el 40% del queroseno europeo pone en jaque la conectividad mundial y la estabilidad de los precios.

Mario Vergara

Crisis por cierre del estrecho de Ormuz: Europa tiene solo seis semanas de reserva de combustible para aviones

Crisis por cierre del estrecho de Ormuz: Europa tiene solo seis semanas de reserva de combustible para aviones / YakobchukOlena

La conectividad aérea global enfrenta una amenaza inminente debido a la escasez de combustible para aviones en Europa y Asia. La crisis, derivada directamente de la guerra con Irán y el bloqueo operativo del estrecho de Ormuz, ha provocado un incremento sostenido en las tarifas y el inicio de cancelaciones masivas de vuelos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la economía mundial se encuentra ante su desafío energético más severo de las últimas décadas.

El director de la AIE, Fatih Birol, confirmó este jueves que las reservas de queroseno refinado en territorio europeo alcanzan para cubrir un periodo aproximado de seis semanas. El informe técnico del organismo revela que la situación es crítica en varios países del continente, donde las existencias han caído por debajo de los 20 días, cifra que no se registraba desde el año 2020. Si los inventarios descienden de los 23 días, la disponibilidad física del recurso en aeropuertos se verá comprometida.

Impacto financiero en la industria aérea

El combustible representa actualmente cerca del 30% de los gastos operativos de las aerolíneas, de acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Desde el estallido del conflicto bélico, el precio del insumo prácticamente se ha duplicado. Ante este escenario, compañías como United Airlines proyectan un aumento en sus costos anuales de hasta 11.000 millones de dólares, cifra que supera con creces sus márgenes de ganancias históricos.

La paralización del flujo por el estrecho de Ormuz ha restado al mercado mundial entre 10 y 15 millones de barriles de petróleo diarios. Para Europa, esto significa la pérdida de una ruta que provee el 40% de sus importaciones de combustible para aviones. Aunque Estados Unidos ha sextuplicado sus exportaciones hacia el mercado europeo —enviando 150.000 barriles por día en abril—, los expertos advierten que la medida es insuficiente para compensar el déficit estructural de las refinerías regionales.

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Cancelaciones y reestructuración de rutas

Las aerolíneas han comenzado a ajustar sus operaciones para mitigar el impacto económico. KLM anunció la cancelación de 160 vuelos programados para el próximo mes, argumentando que ciertas rutas han dejado de ser financieramente viables por el costo del queroseno. Por su parte, Lufthansa ordenó el cierre inmediato de su filial CityLine y el retiro anticipado de 27 aviones antiguos para priorizar la eficiencia energética frente a la volatilidad de precios.

Para los consumidores, la crisis se traduce en un mercado con menor flexibilidad de horarios, reducción de opciones de bajo costo y un alza generalizada en servicios adicionales. Compañías como Cathay Pacific, Air India, Delta y American Airlines ya han implementado incrementos de hasta un 34% en recargos por combustible y ajustes al alza en las tarifas de equipaje facturado, traspasando el costo operativo directamente al precio final de los pasajes.

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