Una proeza del mundo animal: estudio analiza peces que escalan cataratas de hasta 15 metros contra corriente

El reino animal no deja de sorprender con sus mecanismos de supervivencia y recientemente salió a la luz una verdadera proeza biológica que está recemienco a la comunidad científica.

Investigadores lograron registrar un hecho sin precedentes en territorio africano: miles de peces de apenas unos centímetros de largo escalando las cataratas Luvilombo, en la República Democrática del Congo.

El animal en cuestión es el Parakneria thysi, popularmente conocido como ‘pez orejón’. Según el estudio publicado en la revista Scientific Reports, estos ejemplares logran superar obstáculos de 15 metros de altura.

En proporciones de escala humana, esta hazaña equivaldría a escalar cientos de metros en vertical. Los ejemplares acuáticos lo logran utilizando una técnica de propulsión y agarre que los científicos apenas comienzan a desglosar.

Lo primero a tener en cuenta sobre este fenómeno es que ocurre principalmente entre abril y mayo, coincidiendo con el final de la temporada de lluvias.

Un dato curioso, pero no menor, es que esta acción no la pueden lograr todos los miembros de la especie; solo los ejemplares de talla pequeña a mediana (entre 3,7 y 4,8 cm) logran la cima.

Los peces de mayor tamaño, que pueden alcanzar casi los 10 centímetros, parecen ser víctimas de su propio peso, el cual sus aletas no pueden sostener contra la gravedad.

Para lograrlo, el pez orejón no nada contra la corriente principal, sino que utiliza la “zona de salpicaduras”, áreas húmedas por el rocío de la cascada.

Su técnica combina:

Anclaje físico: Poseen unas estructuras en forma de gancho llamadas unculi que les permiten aferrarse a la roca.

Poseen unas estructuras en forma de gancho llamadas que les permiten aferrarse a la roca. Movimiento lateral: Propulsan su cuerpo contoneándose de lado a lado mientras usan sus aletas pectorales y pélvicas como puntos de apoyo.

Propulsan su cuerpo contoneándose de lado a lado mientras usan sus aletas pectorales y pélvicas como puntos de apoyo. Resistencia extrema: La travesía puede durar cerca de 10 horas, avanzando mediante impulsos cortos seguidos de frecuentes periodos de descanso.

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Tesoro desconocido en el Congo

Este descubrimiento representa la primera vez que se documenta un comportamiento de este tipo en África, un continente cuyas cuencas fluviales aún guardan secretos para la ictiología.

Pacifique Kiwele, investigador de la Universidad de Lubumbashi y líder del estudio, destacó la relevancia de este hito, indicando que "la importancia de mantener la continuidad de los cursos de agua“.

Apeló particularmente al caso del Congo, “donde los estudios sobre el comportamiento de los peces son prácticamente inexistentes”.

Para el experto, este hallazgo es solo la punta del iceberg: “Esto ilustra que ahí fuera existen maravillas que superan nuestra imaginación”.

Amenazas naturales y humanas

Este particular ascenso no es una apuesta libre de amenazas. Un cambio repentino en el flujo de agua o un error al sortear un saliente puede hacer que los peces caigan al vacío.

Si bien muchos sobreviven al impacto en el agua y vuelven a intentarlo, otros mueren al chocar contra las rocas, representando un riesgo real.

Sin embargo, el mayor peligro para el Parakneria thysi proviene de la actividad humana. Los científicos advierten que la pesca ilegal con redes de malla fina y la extracción desmedida de agua para riego ponen en jaque esta asombrosa migración vertical.

De acuerdo con Kiwele, es muy probable que otras especies de aguas rápidas en la región posean capacidades similares, lo que abre una nueva puerta para la conservación y el estudio de los ecosistemas fluviales en África central.