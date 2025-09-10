El nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, ha tomado gran notoriedad en las últimas horas porque un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro de su Tesla en Los Ángeles, California.

El artista de 20 años, que fue confirmado para Lollapalooza Chile 2026, nació en Nueva York y se trasladó durante su infancia a Houston, Texas, donde empezó a moldear su identidad musical.

En sus primeros años escuchaba únicamente góspel, hasta que el tema Gucci Gang de Lil Pump lo acercó al rap y a exponentes como XXXTentacion y Members Only. Más tarde, un montaje de Fortnite lo llevó a descubrir el indie, estilo que terminaría influyendo en su sonido.

D4vd comenzó a producir música casera como respuesta a los reclamos de copyright en sus videos de YouTube, alentado por su madre.

En 2022 lanzó los sencillos Here With Me y Romantic Homicide, que rápidamente se convirtieron en fenómenos virales en TikTok. El éxito lo llevó a firmar contrato con Darkroom e Interscope Records, sellos con los que consolidó su carrera internacional.

Su trayectoria continuó en ascenso y en 2024 logró su tercera entrada al Billboard Hot 100 con el tema Feel It. También destacan canciones como Sleep Well y Remember Me, esta última incluida en la banda sonora de la serie Arcane, de Netflix y League of Legends.

Una de sus influencias artísticas es el anime

Fanático del anime, D4vd ha señalado que este género es “una de sus mayores influencias”, mencionando títulos como Dragon Ball Z, Naruto, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin y My Hero Academia, cuyos combates describe como “poéticos”.

Actualmente, se encuentra de gira en EE.UU., mientras coopera con las autoridades de Los Ángeles en la investigación del hallazgo vinculado a su automóvil.