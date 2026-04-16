¿Cuánto se demora arreglar un auto tras un choque en Chile? Hay diferencias claves según la CMF

¿Cuántos se demora arreglar un auto tras un choque en Chile? Informe reveló diferencias clave / Michael H

Reparar un auto en Chile tras un choque puede implicar una espera considerable, especialmente dependiendo de la gravedad del daño y la disponibilidad de repuestos.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), un vehículo con daños leves tarda en promedio 43,6 días en ser reparado.

En el caso de daños medianos, el tiempo sube a 53 días, mientras que los siniestros graves alcanzan cerca de 67 días, es decir, más de dos meses sin auto.

En términos generales, el tiempo promedio de reparación se ubica en 52,3 días, una cifra que, si bien sigue siendo alta, muestra una mejora respecto a años anteriores, cuando los plazos superaban los 70 días.

El informe también evidencia que la principal diferencia está en el nivel de daño. Mientras los casos más simples se resuelven en poco más de seis semanas, los más complejos pueden extenderse por largos periodos.

Entre las razones de estas demoras destacan la falta de repuestos, la escasez de talleres especializados y los procesos previos a la reparación, como la inspección y aprobación por parte de las aseguradoras.

Pese a ello, desde la CMF destacan una tendencia a la baja en los plazos y la posibilidad de que los usuarios comparen tiempos según aseguradora, tipo de daño y región, lo que permite tomar decisiones más informadas.