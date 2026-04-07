En la sala de clases de la Academia de Emprendedores, conducida por Leo Meyer, el taller Vanguardia junto a la periodista Carola Hidalgo analizó cómo la tecnología redefine el aprendizaje de idiomas.

La invitada Kika Kelly, fundadora de Bukku Education, compartió su modelo de Educación Positiva, que hoy cuenta con más de un millón de seguidores interesados en aprender inglés mediante la neurociencia y el storytelling. El nombre “Buku” proviene de una de las formas de decir “libro” en japonés.

Frente al avance de la inteligencia artificial, Kelly defendió el valor del proceso humano, afirmando que “aprender otro idioma te da otra perspectiva de mundo, te da otra mirada”.

Para la experta, el desarrollo cerebral es irreemplazable, ya que “mientras más conexiones neuronales tú tengas más inteligente eres”, destacando que el bilingüismo mejora la resolución de problemas y previene el deterioro cognitivo. Bukku se diferencia por enseñar inglés conectando con la identidad local, usando temas como Gabriela Mistral o los 33 mineros.

Perderle el miedo al error

Kika explicó que esta metodología constructivista facilita el proceso: “Si estás leyendo en inglés temas que ya conoces, debieras aprender más rápido y de manera más significativa”. Además, subrayó la importancia del vínculo emocional, asegurando que “las personas queremos a veces la conexión humana real de humano a humano”.

Kelly promueve perder el miedo al error, sugiriendo a los adultos decirle a los niños: “yo también estoy aprendiendo, así es que si me equivoco ténganme paciencia”, transformando el aprendizaje en un desafío compartido.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl