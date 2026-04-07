;

VIDEOS. Bukku Education: el exitoso modelo que enseña inglés con neurociencia e identidad local

Kika Kelly, fundadora del proyecto, detalló en la Academia de Emprendedores cómo su método potencia el desarrollo cerebral y la competitividad de las pymes mediante un aprendizaje con sentido humano.

Martín Neut

En la sala de clases de la Academia de Emprendedores, conducida por Leo Meyer, el taller Vanguardia junto a la periodista Carola Hidalgo analizó cómo la tecnología redefine el aprendizaje de idiomas.

La invitada Kika Kelly, fundadora de Bukku Education, compartió su modelo de Educación Positiva, que hoy cuenta con más de un millón de seguidores interesados en aprender inglés mediante la neurociencia y el storytelling. El nombre “Buku” proviene de una de las formas de decir “libro” en japonés.

Frente al avance de la inteligencia artificial, Kelly defendió el valor del proceso humano, afirmando que “aprender otro idioma te da otra perspectiva de mundo, te da otra mirada”.

Revisa también:

ADN

Para la experta, el desarrollo cerebral es irreemplazable, ya que “mientras más conexiones neuronales tú tengas más inteligente eres”, destacando que el bilingüismo mejora la resolución de problemas y previene el deterioro cognitivo. Bukku se diferencia por enseñar inglés conectando con la identidad local, usando temas como Gabriela Mistral o los 33 mineros.

Perderle el miedo al error

Kika explicó que esta metodología constructivista facilita el proceso: “Si estás leyendo en inglés temas que ya conoces, debieras aprender más rápido y de manera más significativa”. Además, subrayó la importancia del vínculo emocional, asegurando que “las personas queremos a veces la conexión humana real de humano a humano”.

Kelly promueve perder el miedo al error, sugiriendo a los adultos decirle a los niños: “yo también estoy aprendiendo, así es que si me equivoco ténganme paciencia”, transformando el aprendizaje en un desafío compartido.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad