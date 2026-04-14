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VIDEOS. Fundación 99: la organización que busca acortar brechas mediante educación e innovación en zonas rurales

En Academia de Emprendedores, Gonzalo Plaza abordó junto a Leo Meyer y Gabriela Lacoste el impacto de su trabajo en comunidades alejadas de la ciudad.

Martín Neut

Fundación 99 en la Academia de Emprendedores

Fundación 99 en la Academia de Emprendedores / Foto: Instagram

En una nueva edición del Taller Impacto de la Academia de Emprendedores, Gabriela Lacoste y Leo Meyer profundizaron en la labor de la Fundación 99. Su director ejecutivo, Gonzalo Plaza, explicó que la organización nació de un sueño escolar hace 12 años para combatir la desigualdad en zonas rurales.

Según Plaza, el nombre de la entidad surge porque “trabajamos para hacer un puente entre ese 1% más rico y el 99% restante (...) porque justamente a ninguna sociedad le convienen sociedades desiguales, las sociedades desiguales estallan".

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La fundación interviene en educación, desarrollo económico e infraestructura, bajo la premisa de que “la escuela en el mundo rural es mucho más que cuatro paredes (...) es un centro de desarrollo local".

“Una decisión libre”

Con presencia en cuatro países y más de 50.000 beneficiarios, hoy impulsan el uso de inteligencia artificial y robótica en liceos técnicos. Al respecto, Plaza destacó: “Les estamos metiendo el componente tecnológico de punta para que lleguen mejor preparados el día de mañana a un mercado laboral potencial“.

El programa también resaltó el apoyo de la fundación a emprendedoras rurales a través de capacitación en finanzas y marketing. Para Plaza, este enfoque es vital porque “el emprendimiento es una herramienta que te abre puertas sobre todo cuando hay una escasez de oportunidades" en la ruralidad.

Finalmente, Plaza enfatizó que el objetivo es que los habitantes rurales cuenten con información y competencias para que su futuro sea una “decisión libre”, ya sea permaneciendo en su localidad o migrando a la ciudad.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl.

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