Corte de luz en Santiago este viernes 17 de abril: Enel confirma interrupciones en 11 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz programados afectarán este viernes 17 de abril a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue confirmada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en 11 comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.

Según indicó la empresa a través de su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no implican que toda la comuna quedará sin energía.

En ese contexto, la compañía explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar el detalle por zona antes de organizar la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 17 de abril

Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Lo Barnechea: desde las 11:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Las Condes: desde las 12:00 horas hasta las 13:30 horas.

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Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Santiago: desde las 10:30 horas a las 16:30 horas.

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San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Quinta Normal: desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Estación Central: desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas.

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Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.