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VIDEO. OS7 desmantela banda que trasladaba droga desde Atacama a la RM: 272 kilos de marihuana avaluados en $3.100 millones

El operativo partió en ruta minera y culminó en la capital con la detención de 9 personas. Indagan uso de talleres mecánicos para ocultar ganancias ilícitas.

Martín Neut

Matías Castillo

Operativo OS7

Operativo OS7

Un operativo del OS7 de Carabineros permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba entre la región de Atacama y la Metropolitana, con un total de nueve detenidos y más de 270 kilos de marihuana incautados.

El procedimiento se inició en Diego de Almagro, donde personal policial fiscalizó un furgón que circulaba por una ruta minera, detectando 233 paquetes de droga —más de 240 kilos— y deteniendo a tres extranjeros, entre ellos un ciudadano boliviano acusado de ingresar la sustancia al país.

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Las diligencias posteriores permitieron ubicar al transportista en Copiapó y coordinar una entrega controlada en Estación Central.

817 mil dosis avaluadas en $3.100 millones

El operativo se concretó el martes, con nuevas detenciones en ese punto y allanamientos a domicilios donde fueron capturados el líder, el financista y otros integrantes de la red.

En total se incautaron 272 kilos de marihuana, equivalentes a más de 817 mil dosis avaluadas en $3.100 millones. Según la investigación, la organización también habría lavado dinero mediante dos talleres mecánicos en la capital.

Los nueve detenidos —ocho colombianos y un boliviano— fueron formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que se abrió una causa por lavado de activos. Ocho quedaron en prisión preventiva y una mujer con arresto domiciliario tras colaborar.

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