Lluvia en la Región Metropolitana: a esta hora habrá precipitaciones el viernes y en estos sectores
Revisa acá el pronóstico del tiempo para lo que queda de la semana en la capital.
Tras un descenso en las temperaturas, la región Metropolitana volverá a registrar lluvias en algunos sectores durante esta semana.
En detalle, y según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones tendrán lugar este viernes 17 de abril.
Este frente se mantendría por algunas horas, y afectaría principalmente a sectores cordilerranos.
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Según las proyecciones, las lluvias caerán durante la madrugada del viernes 17 de abril en la capital, especfícamente en zonas como San José de Maipo.
En ello, el portal Accuweather indica que los chubascos iniciarán desde las 04:00 horas, y se extenderían hasta cerca de las 06:00 de la mañana de esa misma jornada.
En tanto, el pronóstico de la DMC indica que el resto de la jornada estará cubierta en gran parte de la región Metropolitana, mientras que la cuenca de Santiago no registraría precipitaciones.
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