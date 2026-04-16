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Se reabre la polémica por el VAR en la Primera B: “A mí no me gusta, me parece genial que no haya”

El técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, expuso su tajante opinión sobre el uso del sistema de videoasistencia arbitral en la categoría.

Bastián Lizama

@UEoficial

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La Primera B 2026 lleva varias fechas disputadas y un tema que sigue generando debate es la necesidad de implementar el VAR. De hecho, son varios los clubes, técnicos y dirigentes que han exigido la incorporación del videoarbitraje en la categoría.

Sin embargo, en medio de las voces a favor, un entrenador sorprendió al declararse abiertamente en contra de la herramienta arbitral. Se trata de Ronald Fuentes, estratega de Unión Española.

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En la previa del duelo de este viernes ante Rangers en Talca, el DT de 56 años fue consultado sobre el trabajo en las jugadas a balón detenido y, de paso, expuso su tajante postura sobre el uso de la tecnología.

“Trabajamos la táctica fija tanto ofensiva como defensiva. En lo defensivo estamos mucho más concentrados tanto en los primeros como en los segundos balones, y en ofensiva hemos tenido 21 córners en los partidos que me ha tocado dirigir y hemos hecho un solo gol", señaló Fuentes en conferencia.

En esa línea, sostuvo que “es muy difícil en el fútbol actual convertir goles de táctica fija producto de que las barreras se ponen muy cercanas, se están tomando mucho al no haber VAR, que a mí no me gusta, me parece genial que no haya”.

“Al no haber VAR los jugadores se toman más de la cuenta, sobre todo en esta categoría, entonces tampoco te dejan saltar mucho. Es por eso que por ahí realizamos jugadas que nos permita liberar a algún jugador. Lo hemos hecho relativamente bien y tenemos que tratar de seguir mejorando para aprovechar las oportunidades de córner”, agregó.

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