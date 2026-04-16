De cara al alza de las cuentas de la luz en Chile: experto da 3 consejos clave para gastar menos al lavar ropa

Si bien durante este mes de abril las cuentas de la luz no manifestarán un alza, sí lo harán a partir del próximo 1 de julio, según lo comunicó el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches.

Ante ello, es que muchas familias del país ya se preparan para enfrentar el inminente aumento de las tarifas eléctricas.

Uno de los tantos electrodomésticos del hogar que implican consumo eléctrico, es la lavadora. En ese sentido, un experto dio tres consejos clave para reducir el consumo al momento de lavar la ropa.

¿Cómo gastar menos al lavar la ropa?

Algunos pueden pensar que lavar la ropa de noche podría resultar más barato. Sin embargo, en la práctica no es así. "En una casa con tarifa residencial normal, el kWh no vale menos solo por lavar de noche. Es decir, mover la lavadora desde las siete de la tarde a las once de la noche no implica automáticamente un descuento en la tarifa para un cliente domiciliario estándar", explicó el subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Duoc UC, Manuel Morales, a ADN.cl.

“En Chile, para un hogar típico, lavar de noche no abarata por sí solo la lavada”, afirmó el especialista. No obstante, sí hay algunos consejos para disminuir el consumo.

Según Morales, lo que realmente baja la cuenta de la luz es:

Lavar con carga completa.

Preferir agua fría cuando sea posible.

Evitar secadora eléctrica si no es indispensable.

Respecto al último punto, el experto señaló que “ahí (al usar la secadora) está el consumo fuerte”.