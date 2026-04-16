Isapres exigen devolución de dinero por licencias médicas irregulares: esto deben saber los afiliados

Las isapres comenzaron a exigir la devolución de pagos por licencias médicas en casos donde se detectaron irregularidades, como viajes al extranjero durante el período de reposo.

La medida se enmarca en un mayor control impulsado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), tras los casos detectados en el último año.

El objetivo es recuperar subsidios pagados de forma indebida y reforzar la fiscalización del sistema de salud privado, donde ya se han iniciado revisiones y procesos de cobro a afiliados involucrados.

Uno de los casos más conocidos es el de un juez de Policía Local de Hualpén, a quien se le retuvieron más de $4,5 millones tras comprobarse que salió del país mientras estaba con licencia médica vigente.

Por lo anterior, expertos advierten que los cotizantes o afiliados pueden enfrentar consecuencias como:

Devolución de montos

Suspensión de pagos

Término de contrato con la isapre en casos de incumplimiento

“Estas situaciones muestran que las isapres están revisando con mayor detalle los casos de licencias médicas”, explicó Matías Stäger, CEO de QuéPlan.cl, quien llamó a los afiliados a informarse y actuar con responsabilidad.

En paralelo, avanza en el Congreso un proyecto que busca homologar las normas de licencias médicas entre el sistema público y privado, lo que podría endurecer y uniformar la regulación.

Desde el sector recomiendan a los afiliados mantenerse informados ante el aumento de fiscalizaciones y eventuales cambios en la normativa.