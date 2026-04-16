Ojo con esta nueva estafa: víctima relata cómo conductor de taxi le cobró más de 50 veces lo correspondiente / MARTIN BERNETTI

El pasado 27 de marzo, la periodista de Canal 13, Chantal Aguilar fue estafada por un taxista con el cobro excesivo de un viaje. La comunicadora pagó con tarjeta el monto de $85.000 por un tramo de $4.500.

Este 15 de abril, una nueva víctima de este tipo de estafa sufrió el mismo modus operandi en Santiago.

En conversación con ADN.cl, Eliana París Castro, relató que sufrió el cobro de $79.000 por un tramo en el que el taxímetro marcó $1.400.

Según el relato de Eliana, su viaje comenzó en Sebastián Elcano con Avenida Cristóbal Colón y finalizó en Nevería con Coimbra, un tramo de 900 metros, un trayecto de no más de 4 minutos.

“Él fue muy amable, extremadamente. Yo le dije que tenía solo efectivo, tenía 5.000 para pagar la carrera y él me dice ‘no nos compliquemos, mejor con tarjeta’”, comentó Eliana.

“Yo vi que en la máquina decía $1.500 e ingresé mi clave”

“No sé en qué minuto cambió máquina o como lo hizo. Yo vi que en la máquina decía 1.500 y claro, yo ingresé mi clave, pero a los minutos me doy cuenta que el banco me notificó el cobro de 79.000 y que coincidía la hora”, agregó.

Eliana indicó que el taxista fue amable en todo momento y que el único antecedente que tiene es que él vivía en Pudahuel. Al bajarse del taxi se percató que el vehículo no tenía las patentes a los costados, ni en la parte trasera.

“Ese mismo día hice la denuncia en Fiscalía. Hablé con el banco, me dieron todas las instrucciones y por supuesto me bloquearon todo lo que había que bloquear”, cerró.