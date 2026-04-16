Alza de alimentos en Chile: 88% de los consumidores afirma que ha aumentado su gasto en las últimas semanas

Alza en alimentos en Chile: 88% de los consumidores afirma que ha aumentado su gasto en las últimas semanas / Oscar Wong

El alza en los precios de los alimentos sigue golpeando el bolsillo de los chilenos. Un 88% de las personas asegura que ha incrementado su gasto en comida en las últimas semanas, según una encuesta realizada por la aplicación Cheaf a cerca de 1.500 usuarios en el país.

El sondeo revela que más de la mitad de los encuestados (53%) estima que este aumento se sitúa por sobre lo habitual. Además, la preocupación es generalizada: un 59% declara estar “muy preocupado” y un 34% “preocupado” por el encarecimiento del costo de vida.

Entre los productos que más han subido de precio, los consumidores identifican a los huevos (45%), seguidos por carnes y embutidos (23%) y frutas y verduras (12%). Este escenario ha obligado a las familias a ajustar sus hábitos de consumo para enfrentar el impacto económico.

Las principales estrategias para ahorrar incluyen buscar ofertas y descuentos (31%), optar por rescatar alimentos a menor precio (27%), elegir marcas más económicas (16%) y reducir el consumo de ciertos productos, especialmente carnes (15%).

Desde Cheaf, su gerente general, Natalia Paredes, advierte que este fenómeno responde a la alta dependencia de mercados globales. “Los impactos de conflictos internacionales terminan repercutiendo directamente en los hogares”, señaló.

En esa línea, la ejecutiva subrayó la importancia de adoptar hábitos de consumo más eficientes, como evitar el desperdicio de alimentos, no solo por su impacto económico inmediato, sino también por su efecto a largo plazo en el sistema alimentario.