;

Encuesta revela que 98% de los chilenos desperdicia más alimentos en verano: frutas y verduras lideran las pérdidas

Unos especialistas entregaron cinco recomendaciones clave para conservar mejor los alimentos.

Javiera Rivera

Encuesta revela que 98% de los chilenos desperdicia más alimentos en verano: frutas y verduras lideran las pérdidas

Encuesta revela que 98% de los chilenos desperdicia más alimentos en verano: frutas y verduras lideran las pérdidas / seb_ra

El calor y los malos hábitos de conservación provocan un fuerte aumento del desperdicio de alimentos durante el verano en los hogares chilenos. Así lo revela una encuesta de la aplicación de rescate de alimentos Cheaf, donde un 98% aseguró que en esta época del año se pierde más comida.

Las principales categorías afectadas son las frutas (47%), las verduras (26%) y los restos de preparaciones (19%).

La investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Iris Lobos, explicó que las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria.

“Entre los 5 °C y 60 °C, conocida como la ‘zona de peligro’, los microorganismos se multiplican rápidamente, elevando el riesgo de intoxicaciones alimentarias”, advirtió.

Además, señaló que el calor también deteriora la calidad nutricional de los alimentos, reduciendo su vida útil y aumentando el riesgo de descomposición.

Por otro lado, desde Cheaf, su Business Manager en Chile, Natalia Paredes, recalcó la importancia de una correcta organización en la cocina y de mantener la cadena de frío.

Revisa también

ADN

“Consumir primero los alimentos más perecibles, planificar las compras y adquirir solo lo necesario permite reducir pérdidas y cuidar el presupuesto familiar”, sostuvo.

Recomendaciones para cuidar los alimentos en verano

Para evitar el desperdicio y los riesgos sanitarios, los expertos aconsejan:

  • Mantener la temperatura adecuada: el refrigerador debe estar a 5 °C o menos y el congelador a -18 °C.
  • No romper la cadena de frío: no dejar alimentos perecibles a temperatura ambiente por más de dos horas.
  • Extremar la higiene: lavarse bien las manos, desinfectar frutas y verduras, y limpiar superficies y utensilios.
  • Tener especial cuidado con alimentos de alto riesgo: carnes, pescados, mariscos, lácteos, mayonesa casera y comidas preparadas.
  • Almacenar correctamente: usar recipientes herméticos, separar alimentos crudos de los cocidos y rotular las preparaciones con fecha.

Según el sondeo, un 45% de las personas reconoce no saber cómo conservar correctamente frutas y verduras, lo que refuerza la importancia de aplicar estas recomendaciones para evitar pérdidas y cuidar la salud.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad