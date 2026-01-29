Encuesta revela que 98% de los chilenos desperdicia más alimentos en verano: frutas y verduras lideran las pérdidas / seb_ra

El calor y los malos hábitos de conservación provocan un fuerte aumento del desperdicio de alimentos durante el verano en los hogares chilenos. Así lo revela una encuesta de la aplicación de rescate de alimentos Cheaf, donde un 98% aseguró que en esta época del año se pierde más comida.

Las principales categorías afectadas son las frutas (47%), las verduras (26%) y los restos de preparaciones (19%).

La investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Iris Lobos, explicó que las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria.

“Entre los 5 °C y 60 °C, conocida como la ‘zona de peligro’, los microorganismos se multiplican rápidamente, elevando el riesgo de intoxicaciones alimentarias”, advirtió.

Además, señaló que el calor también deteriora la calidad nutricional de los alimentos, reduciendo su vida útil y aumentando el riesgo de descomposición.

Por otro lado, desde Cheaf, su Business Manager en Chile, Natalia Paredes, recalcó la importancia de una correcta organización en la cocina y de mantener la cadena de frío.

“Consumir primero los alimentos más perecibles, planificar las compras y adquirir solo lo necesario permite reducir pérdidas y cuidar el presupuesto familiar”, sostuvo.

Recomendaciones para cuidar los alimentos en verano

Para evitar el desperdicio y los riesgos sanitarios, los expertos aconsejan:

Mantener la temperatura adecuada: el refrigerador debe estar a 5 °C o menos y el congelador a -18 °C.

el refrigerador debe estar a 5 °C o menos y el congelador a -18 °C. No romper la cadena de frío: no dejar alimentos perecibles a temperatura ambiente por más de dos horas.

no dejar alimentos perecibles a temperatura ambiente por más de dos horas. Extremar la higiene: lavarse bien las manos, desinfectar frutas y verduras, y limpiar superficies y utensilios.

lavarse bien las manos, desinfectar frutas y verduras, y limpiar superficies y utensilios. Tener especial cuidado con alimentos de alto riesgo: carnes, pescados, mariscos, lácteos, mayonesa casera y comidas preparadas.

carnes, pescados, mariscos, lácteos, mayonesa casera y comidas preparadas. Almacenar correctamente: usar recipientes herméticos, separar alimentos crudos de los cocidos y rotular las preparaciones con fecha.

Según el sondeo, un 45% de las personas reconoce no saber cómo conservar correctamente frutas y verduras, lo que refuerza la importancia de aplicar estas recomendaciones para evitar pérdidas y cuidar la salud.