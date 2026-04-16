Canasta Básica supera en marzo los $90 mil por primera vez: estos son los alimentos que más subieron de precio

El costo de la Canasta Básica de Alimentos volvió a registrar un alza y superó los $90 mil por persona en marzo, en medio de un escenario marcado por la presión inflacionaria en productos esenciales.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, el indicador alcanzó los $90.261, consolidando una tendencia al alza en los últimos meses.

De acuerdo con datos del INE, la canasta tuvo una variación mensual de 0,5%, por sobre los incrementos de enero (0,4%) y febrero (0,2%), acumulando un aumento de 4,1% en doce meses.

Este comportamiento se da en paralelo a variaciones relevantes en la inflación general, con especial impacto en alimentos de consumo habitual. En suma al incremento en el precio de los combustibles.

Los productos que más subieron

Entre los productos que más subieron destacan los plátanos (18,7%), tomates (17,6%) y limones (14,8%), alzas que inciden directamente en el gasto diario de los hogares.

En contraste, algunos alimentos mostraron retrocesos, como el té para preparar (-5,6%), las manzanas (-4,9%) —producto de temporada— y los choritos frescos (-2,7%), lo que ayudó parcialmente a contener el incremento global.

Desde la cartera explicaron que esta canasta considera alimentos suficientes para cubrir requerimientos nutricionales básicos y forma parte de la actualización metodológica 2024 para medir la pobreza por ingresos, incorporando nuevos patrones de consumo y criterios nutricionales más actuales.