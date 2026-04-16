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Chile continúa liderando ranking de prosperidad en Latinoamérica, según reciente informe IMD 2026

El país se ubicó por sobre economías como Uruguay, Panamá y Brasil en la medición regional.

Javiera Rivera

Chile lidera ranking de prosperidad en Latinoamérica 2026, según informe IMD

Chile lidera ranking de prosperidad en Latinoamérica 2026, según informe IMD / tifonimages

Chile se posicionó como el país más próspero de América Latina y el Caribe en el Ranking de Prosperidad IMD 2026, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD).

El estudio ubica a Chile en el primer lugar regional, destacando especialmente su desempeño en empoderamiento social, donde obtiene la máxima calificación A1.

En el resto de los pilares, el país también muestra buenos resultados: A2 en gobernanza e instituciones y dinámica empresarial, además de B1 en desafíos económicos.

Costa Rica comparte el liderazgo regional con Chile, siendo los únicos países que alcanzan la categoría global A1 en el índice de prosperidad. Más atrás se ubican Bahamas, Barbados y Panamá, que completan los primeros puestos del ranking.

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El informe evalúa cuatro grandes áreas: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámica empresarial y empoderamiento social, con una escala que va desde A1 (mejor desempeño) hasta D2 (peor desempeño).

En la clasificación general, Chile se mantiene por sobre economías como Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil y México, mientras que en la parte baja del listado aparecen países como Honduras, Haití y Venezuela.

El ranking destaca que la prosperidad en la región no depende solo del crecimiento económico, sino también de factores como la calidad institucional, la inclusión social y el desarrollo empresarial, elementos en los que Chile obtiene una evaluación sobresaliente en comparación con sus pares regionales.

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