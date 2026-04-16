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Actor chileno que fue “sacado del closet” lanza nuevo palo a supuesta “expareja”: lo negó todo con esta imagen

El panelista que reveló la situación también se sinceró. “Me equivoqué, quizá no eran seis meses (de relación), deben haber sido unos cuatro”, recordó.

Javier Méndez

Actor chileno que fue “sacado del closet” lanza nuevo palo a supuesta “expareja”: lo negó todo con esta imagen

Esta semana, el panelista del programa de farándula Zona de Estrellas, Javier Fernández, lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

En medio de una conversación sobre el nuevo reality de Mega, la segunda parte de ¿Volverías con tu ex?, el hombre aseguró que si entrara a una experiencia así, lo haría con Koke Santa Ana.

Según Fernández, ambos tuvieron una relación que se extendió por seis meses. Luego, sostuvo que el intérprete, que saltó a la fama con Woki Toki en YouTube, era abiertamente gay. “Si lo hemos hablado en mi podcast”, añadió el opinólogo.

La primera respuesta de Santa Ana llegó a través de sus historias de Instagram. Uno de los textos que escribió decía: “Feliz martes a todos, menos a uno”.

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Con el paso de las horas lanzó un nuevo palo a su supuesta “expareja”. Esta vez, con cierto tono humorístico.

Por la misma vía compartió un meme donde se ve a un hombre interrogando a un joven en una habitación. La imagen venía acompañada de una frase que no dejó dudas sobre su postura: “¿Y esos #SeisMeses están aquí con nosotros en esta habitación?”.

La historia:

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Tras las palabras que detonaron todo, y en diálogo con FM DOS, Fernández aclaró la situación. “Nunca lo saqué del closet, él es abiertamente gay. Yo nunca dije que pololeé con él, dije que pinché con él”, señaló.

Me equivoqué, quizá no eran seis meses, deben haber sido unos cuatro, de noviembre a febrero, ponte tú. Pasé año nuevo junto a él en la casa de Pamela Leiva”, sumó.

Yo creo que acá lo importante es dejar de etiquetar a las personas. Si tú eres gay, bisexual, heterosexual, pansexual —no sé, todos los términos—, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de la gente joven: acá no hay clóset“, concluyó.

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