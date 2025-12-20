Comediante chilena confirma quiebre amoroso tras tres años: “Estoy soltera y sin ganas de nada”

La comediante y figura del espectáculo chileno Pamela Leiva confirmó el fin de su relación sentimental con un galán extranjero, romance que se extendió por cerca de tres años y que había mantenido mayoritariamente lejos del foco mediático.

Fue a mediados de este año cuando la humorista reconoció públicamente que sus frecuentes viajes a Brasil tenían una razón personal: una relación amorosa con un hombre de ese país.

En ese momento, Leiva optó por no revelar su identidad ni exponer la relación en redes sociales, asegurando que prefería resguardar su vida privada.

Sin embargo, ese capítulo ya quedó atrás. En una reciente conversación con Revista Sarah, la comediante fue clara al confirmar que hoy se encuentra completamente soltera. “Estoy solita, soltera, solterísima, y sin ganas de nada por ahora”, confesó, explicando que atraviesa un periodo de alta intensidad laboral y personal que la llevó a priorizarse.

Leiva reconoció que mantener una relación requiere tiempo y energía, algo que hoy prefiere destinar a su desarrollo profesional y a sus proyectos de largo plazo. “Han sido años superintensos, con muchos proyectos, y una relación requiere dedicación que hoy prefiero poner en mí”, señaló.

En esa línea, fue aún más directa al reflexionar sobre sus experiencias pasadas. “Por andar detrás de hombres lo perdí todo y ahora tengo la oportunidad de trabajar pensando en mi vejez y en mis sueños. Estar soltera es volver a mí, porque soy mi mejor proyecto”, afirmó.

Pese al quiebre, la comediante aseguró no estar cerrada al amor, aunque destacó que se siente plena en esta nueva etapa. “No me cierro al amor, pero estoy muy bien sola”, comentó entre risas, adelantando que seguirá viajando a Brasil, aunque ahora desde un lugar distinto.

Finalmente, Pamela Leiva también abordó temas personales como la maternidad, confirmando que no está dentro de sus planes. Tras una pérdida gestacional años atrás, aseguró haber tomado una decisión consciente y sin arrepentimientos, enfocada en construir una vida estable y coherente con sus propias convicciones.