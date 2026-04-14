Echan al agua a famoso actor chileno: panelista de farándula reveló antigua relación homosexual entre ambos

Esta semana, el panelista de Zona de Estrellas, Javier Fernández, sorprendió a sus compañeros tras asegurar en vivo que tuvo una relación amorosa con un famoso actor nacional.

El comunicador apuntó a Koke Santa Ana, rostro que se hizo ampliamente conocido por los videos de Woki Toki en YouTube y por participar en un sinfín de ficciones chilenas.

La revelación ocurrió mientras el panel comentaba posibles nombres para un nuevo reality de Mega, ¿Volverías con tu ex? 2.

Todo comenzó cuando a Fernández le preguntaron con qué ex entraría a un programa de telerrealidad. Sin rodeos, respondió que sería con Santa Ana. Según su versión, ambos estuvieron juntos por cerca de seis meses.

“Pinché seis meses con él, salimos como seis meses”, dijo a sus compañeros del espacio de TV. “Lo más divertido es que nadie sabía que Koke Santa Ana (era homosexual)”, lanzó el conductor, Hugo Valencia.

“No, si lo de Koke es conocido. Es abiertamente gay, sí lo hemos hablado en mi podcast (...) es que él no habla mucho de su vida personal, de su vida privada”, aclaró el comentarista.

Segundos después también aseguró que tuvo un vínculo amoroso con Pablo Illanes, el conocido escritor y guionista.