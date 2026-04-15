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“No puedo creer que la gente piense así”: el nuevo descargo de Naya Facil tras elevado cobro del SII por su Cybertruck

La influencer, que es dueña de un Tesla, usó las redes sociales para quejarse por un impuesto al lujo.

Javier Méndez

“No puedo creer que la gente piense así”: el nuevo descargo de Naya Facil tras elevado cobro del SII por su Cybertruck

Esta semana, Naya Fácil lanzó una queja en su cuenta de Instagram tras enterarse del monto que tendrá que pagar por ser dueña de un Cybertruck de Tesla, un vehículo eléctrico bastante particular que hoy circula por las calles con un intenso color rosa.

“Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea”, afirmó en las historias de su cuenta. Según ella, le dio pena y enojo, ya que ya desembolsó dinero para el permiso de circulación y cumple, como todos, con el pago de sus impuestos.

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Luego, mostró la cifra clave que la complicó: más de $1.226.000 por la máquina que, por momentos, se ha convertido en su centro de operaciones para compartir los pormenores de su vida con los facilines, aquellos seguidores atentos a todos sus movimientos.

Naya se sinceró y aseguró que preferiría entregar la abultada cifra a una fundación antes que al Servicio de Impuestos Internos. “Mi tema es que, en vez de pagar eso a los viejos del Congreso, prefiero pagárselo a la gente, ¿me entienden?”, explicó.

En otra historia sumó un nuevo descargo, luego de que le llovieran las críticas por sus palabras iniciales de personas que están de acuerdo con el pago.

“Hue..., la verdad es que no puedo creer que haya gente que piense así. La verdad es que me impacta caleta. O sea, ustedes tienen techo y para alguien de la calle ustedes también viven en el lujo, entonces, po’”, soltó a modo de ejemplo.

“Para un vagabundo, para una persona en situación de calle, ustedes viven en lujo. Entonces, paguen sus impuestos, porque eso es lo que ustedes me están diciendo”, continuó.

“Es una gran estupidez, no estoy de acuerdo y, si hay alguien de mi Instagram que está de acuerdo con esto, sepan que yo no”, subrayó, mostrándose en contra de todo tipo de impuestos, incluyendo las contribuciones. “Ojalá algún día las eliminen”, cerró.

El registro:

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