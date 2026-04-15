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“Payaso”: influencer sufre feroz funa por “revivir” al Cangri con IA y anuncia que Pinochet viene en camino

“Fúnenme lo que quieran”, lanzó Cristobal Romero tras subir un breve registro donde trajo de vuelta al amigo de Dash.

Javier Méndez

“Payaso”: influencer sufre feroz funa por “revivir” al Cangri con IA y anuncia que Pinochet viene en camino

Esta semana Cristóbal Romero, el creador de contenido que se hizo conocido tras participar en el programa Perla de Canal 13, subió un video a sus redes sociales y encendió una nueva polémica.

Desplegando su lado más creativo, el autor de la frase “ustedes están volviendo a ser como antes” usó la inteligencia artificial para “revivir” a su excompañero de aventuras, Sebastián Leiva, El Cangri.

“¿A quién debería hacer ahora? (El personaje que más se repita será el siguiente)”, escribió en la descripción de un registro donde se “transforma” en el intérprete de Nena ya tú sabes, quien murió en febrero de 2019 en el desierto de Bolivia, a unos kilómetros de la frontera con Chile.

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“¿Todo por un like, bro? Estás pasado”, fue uno de los comentarios que recibió más apoyo tras la viralización del breve clip. Varios se mostraron indignados por el “homenaje”.

Espero que la familia te haya dado el consentimiento de usar su rostro en esta publicación”, planteó otra persona. “Payaso Cristóbal, con la gente que falleció eso no se hace”, criticó sin filtro una tercera voz.

La respuesta de Romero llegó pocas horas después. “Voy a seguir haciendo estos videos. Mi afán no es molestar a nadie (...) Siento que la gente le busca la quinta pata al gato”, explicó.

Según su visión, los medios de comunicación están “enamorados” de él y quieren dejarlo como un “villano”.

La moda es tirarme mierda... prepárense para personajes como Pinochet y Hitler, cosas de ese estilo (...) fúnenme lo que quieran, hace tres años me reinventé y las cosas legales están en manos de la justicia”, aclaró.

El registro:

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