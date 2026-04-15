Por alza de las bencinas: gremio de camioneros anuncia paralización en Tarapacá y evalúan bloqueos de carreteras

Transportistas de la región de Tarapacá acordaron iniciar una paralización con posibles bloqueos de rutas, en protesta por el alza sostenida de los combustibles, una situación que —aseguran— ha vuelto inviable su actividad.

La determinación se adoptó tras una reunión que congregó a nueve asociaciones, que en conjunto representan a más de 800 camioneros de la zona. Desde el gremio acusan falta de respuestas del Ejecutivo frente a un escenario que califican como crítico, según Radio Biobío.

Julio Zamorano, vocera de los transportistas, afirmó que “hemos resuelto por mayoría hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible”, junto con llamar a otros sectores del país a sumarse.

“Se transformó en insostenible”

Además, advirtió que “no podemos mantener las alzas todas las semanas” y que la situación “se transformó en insostenible”.

En paralelo, Rafael Miranda, presidente de la Asociación Comando Defensa Puerto Iquique Unión de Caballeros, aseguró que la movilización “se viene sí o sí”, apuntando a la negativa del Gobierno de avanzar en su principal demanda: congelar el precio de los combustibles por al menos seis meses.

Pese a los eventuales bloqueos, desde el gremio señalaron que buscarán reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía, aunque enfatizaron que la movilización apunta a visibilizar el impacto que enfrenta el transporte de carga a nivel regional y nacional.